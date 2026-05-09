अंबरनाथचा पारा
४३ अंशांवर
बदलापूर, ता. ९ (बातमीदार) : महामुंबईत तापमानाने पुन्हा चाळिशी पार केली असून शनिवारी (ता. ९) ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथमध्ये यंदा मे महिन्यातील सर्वाधिक ४३.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नाेंद झाली आहे. तापमानाची सरासरीपेक्षा जास्त तीव्रता असल्याने उष्णतेची तीव्र लाट जाणवत आहे. कल्याण, बदलापूरमध्येही अनुक्रमे ४३.१ अंश आणि ४३ अंशांची नाेंद झाली. दरम्यान, मुंबईत राम मंदिर परिसरात सर्वाधिक ३९.० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.
हवामान अभ्यासक अभिजित मोडक यांच्या नोंदीनुसार मे महिन्यात ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथमध्ये आतापर्यंतचे सर्वाधिक तापमान आहे. कडक उन्हामुळे आणि वाढलेल्या उकाड्यामुळे रस्त्यांवर शुकशुकाट होता. अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यानंतर बदलापूरमध्ये हवामानात अचानक बदल हाेऊन दुपारी ४च्या सुमारास काळे ढग दाटून धुळीच्या वादळासह जोरदार वारे वाहू लागले. त्यानंतर शहरात जोरदार सरीही कोसळल्या. त्यामुळे शहराचे तापमान ४३ अंशांवरून ३१ अंशांपर्यंत घसरले. दिवसभर उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना पावसामुळे मोठा दिलासा मिळाला.
ठाणे जिल्ह्यातील तापमान (अंश सेल्सिअस)
अंबरनाथ : ४३.४
कल्याण : ४३.१
बदलापूर : ४३
डोंबिवली : ४२.८
मुंब्रा : ४२.५
ठाणे ः ४०.२
नवी मुंबई ः ४०.५
