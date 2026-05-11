अजित पवार अपघात चौकशी अहवाल कुठे?

अजितदादांचा अपघात चौकशी अहवाल कुठेय?
शशिकांत शिंदे यांचा सरकारला सवाल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) आक्रमक झाला असून, सरकारच्या भूमिकेवर त्यांच्याकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
सीआयडी चौकशी पूर्ण झाली, असे सांगितले जाते. जर चौकशी पूर्ण झाली असेल, तर त्या चौकशीचा अहवाल जनतेसमोर का आणला जात नाही, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला.
ठाणे महापालिकेतील गटनेते अभिजित पवार यांच्या नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी शशिकांत शिंदे ठाण्यात होते. यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर टीका केली. या वेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड, विरोधी पक्षनेते अश्रफ ऊर्फ शानू पठाण, शहराध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. अपघातानंतर राज्यभरातून निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. अनेकांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. तसेच सुनेत्रा पवार यांनीही स्वतंत्र तपासाची मागणी केली होती; मात्र सरकारने सीबीआय चौकशी टाळून सीआयडीमार्फत तपास केला आणि त्याचाही अहवाल अद्याप प्रसिद्ध न केल्याने संशय वाढत असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले. जर चौकशी पारदर्शक असेल, तर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात अडचण काय आहे? सरकार कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
ठाण्यातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावरूनही त्यांनी महापालिका प्रशासनावर टीका केली. शहर झपाट्याने वाढत असताना महापालिकेकडे स्वतःचे धरण नाही. त्यामुळे नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. भविष्यात ही समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेल वापर आणि सोन्याच्या खरेदीसंदर्भात केलेल्या आवाहनावरूनही शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. रुपयाचे अवमूल्यन, वाढती महागाई आणि आर्थिक संकटामुळे सामान्य नागरिक अडचणीत सापडत असल्याचे सांगत सरकारने स्वतःच्या धोरणांकडे पाहावे, असा टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला.
