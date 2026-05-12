राहुल गांधी `रिस्पेक्टेड नेते'' - विक्रांत चव्हाण

राहुल गांधी ‘रिस्पेक्टेड नेते’
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा काँग्रेसकडून निषेध
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १२ : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्याचा ठाणे काँग्रेसकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला. राहुल गांधी हे ‘रिस्पेक्टेड नेते’ असल्याचे सांगत ठाणे काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस यांच्या विधानावर टीका केली. या पत्रकार परिषदेला ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, मुख्य प्रवक्ते राहुल पिंगळे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
“राहुल गांधी हे रिजेक्टेड नेते नसून देशातील रिस्पेक्टेड नेते आहेत. महाराष्ट्रातील समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरत असलेले मुख्यमंत्री राहुल गांधींबाबत वक्तव्य करत आहेत,” अशी टीका विक्रांत चव्हाण यांनी केली. या वेळी त्यांनी राज्य सरकारवर विविध मुद्द्यांवरून हल्लाबोल केला. ‘उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र प्रगतीच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर होता. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राज्य भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, भोंदूगिरी आणि महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये प्रथम क्रमांकावर पोहोचले आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची खुर्ची डळमळीत झाली असून, लवकरच राज्यात नवा चेहरा समोर येईल, असा दावाही त्यांनी केला. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आजही अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असल्याचे सांगत, राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तितकी राजकीय उंची नाही, असा टोलाही विक्रांत चव्हाण यांनी लगावला.
