बांगलादेश मुक्तिसंग्रामावर आज विशेष परिसंवाद
मुंबई, ता. १२ : पश्चिम नौदल कमांडच्या मेरीटाइम हिस्ट्री सोसायटीतर्फे बुधवारी (ता. १३) ‘बांगलादेश मुक्तिसंग्राम १९७१ : एका ऐतिहासिक संघर्षाचा दृकश्राव्य आढावा’ या विषयावर विशेष परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारतीय सशस्त्र दलांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर या कार्यक्रमात सविस्तर चर्चा होणार आहे. या परिसंवादात भारतीय नौदलाच्या योगदानावर विशेष प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. ‘ऑपरेशन ट्रायडंट’, ‘ऑपरेशन पायथन’ तसेच पूर्व पाकिस्तानवरील सागरी नाकेबंदी यांसारख्या मोहिमांचा आढावा या कार्यक्रमात घेतला जाणार आहे. दृकश्राव्य सादरीकरणाच्या माध्यमातून युद्धातील महत्त्वाच्या घडामोडी, लष्करी रणनीती आणि संयुक्त कारवायांची माहिती दिली जाणार आहे. भारतीय सैन्य, नौदल, हवाई दल आणि मुक्ती वाहिनी यांच्या समन्वयातून बांगलादेशच्या निर्मितीत कशी निर्णायक भूमिका बजावली गेली, याचा उलगडा या सादरीकरणातून होणार आहे. या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणजे १९७१च्या युद्धातील अनुभवी माजी सैनिकांची उपस्थिती असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.