मुंबई पूणे द्रुतगती मार्गावर अपघात

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघात
खालापूर, ता. १४ (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारचे नियंत्रण सुटल्याने कार ट्रकला धडकल्याची घटना बुधवारी (ता. १३) घडली. या घटनेत सुनीता विजय हाके (वय ४५) या महिलेचा मृत्यू झाला. कारचालक यश विजय हाके (२४) हा गंभीर जखमी झाला.
बुधवारी संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास पुण्याच्या दिशेने जात असताना सावरोली गावाच्या हद्दीत यशचे कारवरील नियंत्रण सुटून कार ट्रकवर आदळली. अपघातात कारच्या समोरील भागाचा चक्काचूर होऊन यश आणि सुनीता गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच वाहतूक पोलिस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. जखमींना उपचाराकरिता तातडीने पनवेल येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. सुनीता यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला तर यशची प्रकृती गंभीर आहे. ट्रकचालक अहमद सैदूवाले यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, यश हाकेविरोधात खालापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
