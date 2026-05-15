सौंदर्य आणि स्टाईलसाठी महिलांची पहिली पसंती ठरत आहेत Garnier हेअर कलर्स.

सौंदर्य आणि स्टाईलसाठी महिलांची गार्नियरला पहिली पसंती
मिरा-भाईंदर, ता. १५ : ‘सकाळ’ समूहाच्या सहकार्याने ‘गार्नियर’तर्फे राज्यभरात एक विशेष मोहीम राबवली जात आहे. ‘ गार्नियर कलर कार’ असे या मोहिमेचे नाव असून, एक खास कार महिलांसाठी मोफत हेअर कलर सेवा पुरवत आहे. या उपक्रमाला मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर, पालघर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि विदर्भात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
व्हीटीओ (व्हर्च्युअल ट्रॉय ऑन) तंत्रज्ञानामुळे आता कोणता हेअर कलर आपल्याला अधिक सूट होईल, हे सहज समजते. त्यामुळे महिलांमध्ये प्लम रेड, रास्पबेरी रेड आणि इंटेन्स रेड यासारख्या ट्रेंडी शेड्सची लोकप्रियता वाढत आहे. नैसर्गिक घटकांवर आधारित आणि केसांना कमी नुकसान पोहोचवणारे गार्नियर हेअर कलर्स सुरक्षितता आणि फॅशनचा उत्तम समतोल साधत महिलांच्या लूकला नवा ट्रेंडी टच देत आहेत.
विशेष म्हणजे, आजच्या डिजिटल युगात इन्फ्लुएन्सर्स आणि सेलिब्रिटी यांच्यामध्येही गार्नियर कलरला मोठी पसंती मिळताना दिसत आहे. त्यांच्या अनुभवांमुळे सामान्य ग्राहकांमध्येही या उत्पादनाबद्दल विश्वास वाढत आहे. सर्व जण गार्नियरबाबतचे आपापले अनुभव सोशल मीडियावर अपलोड करत आहेत. गार्नियरतर्फे मायसेलर वॉटर, सीरम आणि युव्ही सनस्क्रीन लोशन यासारखी मोफत सौंदर्य उत्पादने वाटप करण्यात आली आहेत.
