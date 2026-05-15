एक्सप्रेसवर भरधाव बसची चार कारना धडक; तीन गंभीर

एक्स्प्रेस वेवर भरधाव बसची
चार कारना धडक; तीन गंभीर
खालापूर, ता. १५ (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर शुक्रवार (ता. १५) अपघातांचा वार ठरला असून तीन ट्रकच्या अपघातानंतर दोन तासांच्या अंतराने पुन्हा अपघात झाला आहे. मिसिंग लिंकपासून शंभर मीटरवर भरधाव बसने चार कारना धडक दिल्याने तीन जण गंभीर जखमी झाले असून चार जणांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. पुण्याहून मुंबईकडे येणारी खासगी प्रवासी बस खोपोली हद्दीत आली असताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने पुढे असणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिली. यामुळे एकापाठोपाठ चार कार एकमेकांवर आदळल्याने कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या अपघातात जीवितहानी झाली नसली तरी तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. एका कारमधील प्रवाशाचा हात चेपलेला दरवाजात अडकून बसल्याने आयआरबी पथक, देवदूत पथक, हेल्थ फाउंडेशन पथक आणि खोपोली पोलिस निरीक्षक यांनी तातडीची यंत्रणा उभी करत कटरच्या साह्याने दरवाजा कापून जखमी प्रवाशाची सुटका केली.
