ठाणे-ऐरोली खाडी पुल होणार

कोपरी-पटणी खाडीपुलाला गती
७२३ कोटींचा खर्च अपेक्षित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ ः ठाणे आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या खाडी पुलांवरील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने ठाणे-ऐरोली खाडी पूल उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७२३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ठाण्यातील कोपरी भागाला ऐरोलीतील पटणी परिसराला जोडणारा सुमारे १.४ किलोमीटर लांबीचा हा पूल नियोजित असेल.
सध्या ठाण्यातील कळवा पूल आणि मुलुंड-ऐरोली पूल या दोनच मार्गांवर खाडी ओलांडून जाणारी सर्व वाहतूक अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने या दोन्ही पुलांवर दररोज सकाळ-संध्याकाळ प्रचंड कोंडी होते. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचे काम पूर्ण झाल्यावर पश्चिम उपनगरातून नवी मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या आणखी वाढेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ठाणे-नवी मुंबईला जोडण्यासाठी आणखी एक खाडी पूल उभारण्याचे एमएमआरडीएने नियोजन केले आहे. कोपरी-पटणी हा खाडी पूल सहा मार्गिकांचा असून प्रत्येक दिशेसाठी तीन मार्गिका उपलब्ध असतील. २०३० पर्यंत हा खाडी पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हजारो वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
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