हिमालयात नवी मुंबईचा तिरंगा

नवी मुंबईकराने हिमालयात फडकावला तिरंगा
गिर्यारोहक उत्तम डे यांची ‘फ्रेंडशिप पीक’वर चढाई
नवी मुंबई, ता. २२ (वार्ताहर) : नवी मुंबईतील गिर्यारोहक उत्तम डे यांनी हिमाचल प्रदेशातील फ्रेंडशिप पीक हे ५,२८९ मीटर उंचीचे शिखर सर करून नवी मुंबईच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे. हिमालयातील पीर पंजाल पर्वतरांगेतील हे शिखर गिर्यारोहणासाठी देशातील सर्वाधिक आव्हानात्मक शिखरांपैकी एक मानले जाते.
उत्तम डे यांनी या गिर्याराेहण मोहिमेची सुरुवात मनाली येथून केली. सोलांग व्हॅली, अल्पाइन जंगल, मोरेन क्षेत्र आणि हिमनद्यांनी व्यापलेल्या कठीण मार्गातून प्रवास करून पुढे वाटचाल केली. लौहाली, लेडी लेग आणि समिट कॅम्प येथे टप्प्याटप्प्याने मुक्काम करून त्यांनी अंतिम चढाईसाठी तयारी केली.
९ जूनला रात्री ११ वाजता अंतिम चढाईला सुरुवात करण्यात आली. खिंडीपलीकडील हिमस्खलनप्रवण आणि खड्ड्यांनी भरलेल्या धोकादायक भूभागामुळे रात्री चढाई करणे आवश्यक होते. जवळपास १० तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर डे यांनी १० जूनला सकाळी ६.०५ वाजता फ्रेंडशिप पीकचे शिखर गाठले. शिखरावर पोहोचताच त्यांनी भारतीय राष्ट्रध्वज अभिमानाने फडकावला.
उत्तम डे यांच्या या यशामुळे नवी मुंबईच्या साहसप्रेमी युवकांना प्रेरणा मिळाली असून, जिद्द, आत्मविश्वास आणि चिकाटीच्या जोरावर कोणतेही शिखर सर करता येते, हे त्यांनी आपल्या कामगिरीतून सिद्ध करून दाखवले आहे.
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पर्वत तुम्हाला नम्रता शिकवतात. ते नेहमीच आठवण करून देतात की स्वतःला किंवा पर्वताला कधीही कमी लेखू नका. पाय जमिनीवर ठेवून सातत्याने पुढे जात राहणे हेच यशाचे गमक आहे.
उत्तम डे, गिर्याराेहक
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