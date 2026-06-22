आगरी भाषेच्या संवर्धनासाठी डिजिटल ग्रंथालय उभारणार

कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : आगरी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सहकार्याने अत्याधुनिक डिजिटल आणि ऑडिओ आगरी ग्रंथालय उभारण्याची मागणी ‘आगरी ग्रंथालय चळवळ’ संस्था आणि ‘ब-बोली’ मासिकाच्या प्रतिनिधी मंडळाने केली आहे. याबाबत महापौर आणि आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या मालकीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अथवा समाजमंदिरात ४०० ते ५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावित ग्रंथालयात १० हजार पुस्तकांचे संकलन, ई-लायब्ररी, डिजिटल ऑडिओ स्टेशन आणि स्मार्ट क्लासरूम उभारण्याचा मानस आहे. वाढते शहरीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे आगरी बोली, लोकगीते, पारंपरिक ज्ञान आणि सांस्कृतिक वारसा हळूहळू लोप पावत असल्याची खंत संस्थेने व्यक्त केली आहे. भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी केवळ मौखिक परंपरेवर अवलंबून न राहता तिचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने दस्तावेजीकरण करणे आवश्यक असल्याचे संस्थेचे मत आहे. याच उद्देशाने अत्याधुनिक डिजिटल व ऑडिओ आगरी ग्रंथालयाची संकल्पना पुढे आणण्यात आली आहे.
प्रस्तावानुसार, मर्यादित जागेत ‘मोबाईल कॉम्पॅक्टर’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून १० हजार पुस्तकांचे संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच आगरी साहित्याचे डिजिटायझेशन करून ई-लायब्ररी विकसित केली जाईल. ‘धवला’ गीतांचे जतन करण्यासाठी डिजिटल ऑडिओ स्टेशन उभारणार असून भावी पिढीला आगरी भाषेची ओळख करून देण्यासाठी स्मार्ट क्लासरूमची सुविधाही उपलब्ध करणार आहे. या उपक्रमामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची ‘संस्कृती जपणारी महापालिका’ अशी स्वतंत्र ओळख निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन जागा उपलब्ध करून देण्यासह आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
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