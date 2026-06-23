तुर्भे ग्रामस्थांची ऐतिहासिक एकजूट
गावठाण, सनदधारक मालमत्ता व स्मार्ट मीटर प्रश्नावर निर्णायक लढ्याची घोषणा
तुर्भे, ता. २२ (बातमीदार) : नवी मुंबई पालिका, सिडको आणि इतर यंत्रणांकडून गावठाण क्षेत्रातील तसेच सनदधारक मालमत्तांवर सुरू असलेल्या विविध कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर तुर्भे गावातील ग्रामस्थांनी एकजुटीचे दर्शन घडवले आहे. रविवारी (ता. २१) तुर्भे येथील शांतामहिला मंडळ इमारतीमध्ये आयोजित केलेल्या विशेष जाहीर सभेत गावठाण हक्क, मालमत्ता कर आणि महावितरणच्या स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात आरपारच्या लढ्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या वेळी नगरसेवक रामचंद्र घरत, नगरसेविका शशिकला पाटील, नगरसेविका कविता पाटील, नगरसेविका शुभांगी पाटील यांच्यासह विविध पक्षातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी मालमत्तांवरील कारवायांविरोधात ठाम भूमिका मांडली असून, ग्रामस्थांनी याचा तीव्र निषेध नोंदवला. शासनाच्या विविध नोंदींमध्ये अस्तित्वात असलेल्या मालमत्तांना अतिक्रमणाच्या नावाखाली लक्ष्य करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. गावठाण क्षेत्रातील रहिवाशांचे पारंपरिक हक्क अबाधित ठेवण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधातही ग्रामस्थांनी एकमुखी भूमिका घेतली. नागरिकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर लादण्याचा प्रयत्न थांबवून ही सक्ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. यासोबतच नवी मुंबईतील सर्व गावांनी एकत्र येऊन सामूहिक लढा उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले.
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