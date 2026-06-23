खडसे कुटुंबीयांना अंतरिम दिलासा कायम
भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : भोसरी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी माजी कॅबिनेट मंत्री आणि विद्यमान आमदार एकनाथ खडसेंसह कुटुंबीयांना दिलेला अंतरिम दिलासा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २३) कायम ठेवला.
पुणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या तपासांत खडसे कुटुंबीय सहकार्य करत नसल्याचे सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्या. आश्विन भोबे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन या प्रकरणातील स्थगिती हटवून याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणीस घेऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला. तरीही तूर्त सत्र न्यायालयाच्या विशेष एमपीएमएलए न्यायालयात सुरू असलेल्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला दिलेली अंतरिम स्थगिती न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली.
महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरींवर आरोप निश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. मूळ प्रकरणाला दिलेले आव्हान प्रलंबित असून, त्यावर आधारित ईडीच्या ईसीआयआरमध्ये तूर्तास कारवाई करू नका, अशी खडसेंची याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात झालेल्या सुधारणेचा पूर्वलक्षी परिणामाचा मुद्दा मांडण्यासाठी अद्याप खंडपीठ गठित करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
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