शिरवणे सबवे पहिल्याच पावसात जलमय
नागरिकांना वाहतूक करण्यात अडचण
बेलापूर, ता. २४ (बातमीदार) ः नवी मुंबई शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने पालिकेच्या मॉन्सूनपूर्व कामांची पोलखोल केली आहे. मंगळवार (ता. २३) दुपारपासून सुरू झालेल्या या पावसामुळे शिरवणे येथील सबवे (भुयारी मार्ग) पूर्णपणे जलमय झाला आहे. यामुळे खोल खड्ड्यांचा अंदाज येत नसून वाहनचालक व नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
सानपाडा, जुईनगर, शिरवणे परिसरात मोठ्या संख्येने लोकवस्ती असून, सानपाडा, शिरवणे या भुयारी मार्गाचा वापर करतात. परंतु, या भुयारी मार्गात मागील काही वर्षांपासून खड्डे आणि पाणी साचण्याचा घटना घडत आहेत. विशेष म्हणजे पाऊस नसतानाही या भागात पाणी साचत असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, मध्यतंरी या भुयारी मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेने लाखांहून अधिक खर्च केला होता. मात्र, पाणी साचण्याची समस्या दूर झालेली नाही. अशातच शहरात सुरू असणाऱ्या पावसाने पुन्हा एकदा शिरवणे सबवे जलमय झाला असून खड्डे देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. परिणामी, या साचलेल्या पाण्यातून, खड्ड्यातून नागरिकांना, वाहनांना मार्ग काढावा लागत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे.
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