वैतरणा खाडीत रेती माफियांवर महसूल विभागाचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’

वैतरणा खाडीत रेतीमाफियांवर कारवाई
लोखंडी बोट, सक्शन पंप जाळून नष्ट; तीन वाहने जप्त
मनोर, ता. २९ (बातमीदार) ः पालघर आणि वसई तालुक्याच्या सीमाभागात वैतरणा खाडीत सुरू असलेल्या अनधिकृत रेती उत्खननावर जिल्हा गौण खनिज भरारी पथकाने कारवाई केली. जिल्हा गौण खनिज विभागाचे नायब तहसीलदार तथा भरारी पथक प्रमुख चंद्रकांत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या कारवाईत अनधिकृत रेतीउपसा करणारी लोखंडी बोट आणि सक्शन पंप जाळून नष्ट करण्यात आले. तसेच विनापरवाना रेती वाहतूक करणारे दोन ट्रक आणि दगड वाहतूक करणारा एक ट्रक जप्त करण्यात आला.
वैतरणा खाडी परिसरात अनधिकृत रेती उत्खनन सुरू असल्याची माहिती महसूल विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे जिल्हा गौण खनिज भरारी पथकाने सापळा रचला. खासगी बोटीतून वैतरणा खाडीपात्रात पोहोचून रेती उत्खनन करताना आढळलेली लोखंडी बोट आणि सक्शन पंप ताब्यात घेतले. पथकाने सक्शन पंप आणि बोटीला आग लावली. त्यानंतर लोखंडी बोट खाडीच्या पाण्यात बुडवून नष्ट करण्यात आली. या कारवाईमुळे रेती तस्करांच्या अवैध कारवायांना मोठा आळा बसणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, कारवाईवेळी विनापरवाना रेती वाहतूक करणारे दोन ट्रक आणि दगड वाहतूक करणारा एक ट्रक पथकाच्या हाती लागला. तिन्ही वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. तीन ट्रक आणि रेती आणि दगड मिळून ७५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त कारण्यात आला आहे.
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