शहरी नक्षलवादप्रकरणी एनआयएला दणका
वरवरा रावसह चौघांचा जामीन कायम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबई प्रेस क्लबमधील कार्यक्रमाला उपस्थित राहून जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यांचा जामीन रद्द करण्याची एनआयएची मागणी विशेष सत्र न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. त्यामुळे चौघांचाही जामीन कायम राहिला.
जामीन मंजूर करताना या चौघांना एकमेकांच्या संपर्कात राहू नये, अशी अट न्यायालयाने घातली होती; मात्र जानेवारीमध्ये मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित एका कार्यक्रमाला चौघेही उपस्थित राहिल्याचे निदर्शनास आणून देत एनआयएने त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती. एनआयएने यासंदर्भात विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. प्रेस क्लबमधील कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे हे जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन असल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला. दरम्यान, चारही आरोपींनी एनआयएच्या अर्जाला उत्तर देताना जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप फेटाळला. प्रेस क्लबकडून निमंत्रण मिळाल्याने आपण कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो; मात्र या कार्यक्रमादरम्यान इतर आरोपींशी संपर्क साधण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष सत्र न्यायालयाने एनआयएचा अर्ज फेटाळून लावत चौघांचा जामीन कायम ठेवला.
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