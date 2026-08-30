महाराष्ट्रात अंतराळ, विज्ञान, विज्ञानकथांचा संगम

प्रभादेवी, ता. ३० (बातमीदार) : मनोरंजन, गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्स क्षेत्रातील नोडविन गेमिंगच्या पुढाकाराने राज्य सरकारच्या सहकार्याने ‘स्पेसफेस्ट’ या अंतराळ, विज्ञान आणि विज्ञानकथांना समर्पित महोत्सव होणार आहे. नरिमन पॉईंट येथे झालेल्या कार्यक्रमात या महोत्सवाची घोषणा करण्यात आली.
अंतराळ संशोधन, विज्ञान, नवकल्पना आणि अंतराळाशी संबंधित लोकप्रिय संस्कृती यांना एकाच व्यासपीठावर आणणारा हा भारतातील पहिल्या मोठ्या स्तरावरील महोत्सवांपैकी एक ठरणार आहे. ज्ञान आणि मनोरंजनाची सांगड घालत विद्यार्थ्यांपासून तरुणांपर्यंत नव्या पिढीमध्ये अंतराळ क्षेत्राबाबत उत्सुकता निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या वेळी उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाचे मंत्री डॉ. उदय सामंत, विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबालगन, एमआयडीसी मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह, प्रायमस पार्टनर्स इंडियाच्या सहसंस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक आरती हरभजनका तसेच नोडविन गेमिंगचे सहसंस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक अक्षत राठी उपस्थित होते.
माझ्यासाठी अंतराळ म्हटले की चांद्रयान मोहिमा, इस्रो आणि नासाच्या कामगिरीची आठवण होत असे. मात्र, ‘स्पेसफेस्ट’मुळे भारतातील विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये या क्षेत्राबाबत किती मोठी उत्सुकता आणि क्षमता आहे, हे जाणवले. महाराष्ट्र या उपक्रमात पुढाकार घेत आहे, याचा अभिमान आहे, असे डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले. महाराष्ट्राला केवळ भारतातील अंतराळ क्षेत्रातील आघाडीचे राज्य नव्हे, तर जगातील महत्त्वाचे अंतराळ केंद्र बनविणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले.
...तर रोजगाराच्या संधी वाढतील
‘स्पेसफेस्ट’चे आयोजन फेब्रुवारीमध्ये करण्यात यावे, असा प्रस्तावही सामंत यांनी मांडला. त्यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रात अंतराळ क्षेत्राचे भक्कम वातावरण तयार करण्यासाठी आवश्यक तयारी करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल, असे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
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