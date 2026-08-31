धारावीतील खेळाचे मैदान कृत्रिम तलावासाठी नको
विसर्जनानंतर महिनाभर स्थानिकांची गैरसोय; नागरिक समितीचा विरोध
धारावी, ता. ३० (बातमीदार) : मागील पाच-सहा वर्षांपासून धारावीतील एन. शिवराज नावाच्या एकमेव खेळाच्या मैदानात असलेल्या उद्यानात आवश्यकता नसताना गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारला जात आहे. धारावी नागरिक समितीने हा तलाव उभारणीस विरोध दर्शविला आहे.
खेळाच्या मैदानामध्ये आवश्यकता नसतानादेखील गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव उभारला जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. या मैदानाचा उपयोग फक्त खेळण्यासाठी, फिरण्यासाठी व्हावा, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. यामुळे येथील कृत्रिम तलाव उभारणीला गेल्या चार-पाच वर्षांपासून विरोध केला जात आहे. या मैदानात कृत्रिम तलाव उभारल्यास महिनाभर या मैदानाचा वापर स्थानिकांना करता येत नसल्याचे समितीच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय उद्यानात खेळणे, फिरणे, फेरफटका मारणे, योगा, व्यायाम, गप्पा, बैठका करता येत नाही, हे लक्षात घेऊन धारावी नागरिक समिती व अन्य संस्था, संघटनांनी याला विरोध केला आहे.
यंदाही कृत्रिम तलाव नको, यासाठी जनहितार्थ विचार व्हावा, यासाठी पालिकेच्या ग उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश देसाई यांना तसेच ग उत्तर विभाग उद्यान अधिकारी आणि स्थानिक आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड यांना समितीचे प्रमुख प्रतिनिधी दिलीप गाडेकर, गिरीराज शेरखाने, अलका साबळे, सविता शेरखाने आणि विमल गजरे यांनी निवेदन दिले आहे.
स्थानिकांची गैरसोय
धारावी ९० फुटी रस्ता आणि इतर सोयीच्या ठिकाणी कृत्रिम तलाव आहेत. या ठिकाणी गणेश विसर्जन करता येते. असे असताना एन. शिवराज उद्यानामध्ये कृत्रिम तलाव उभारल्यावर मैदानात वाहने आणण्यासाठी पाडकाम करावे लागते. तसेच विसर्जनानंतर कमीत कमी एक महिनाभर स्थानिकांना उद्यानाचा वापर करता येत नाही. केवळ लोकांची गैरसोय लक्षात घेऊन संबंधितांना निवेदन सादर केले आहे. प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी दखल घ्यावी, अशी विनंती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
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