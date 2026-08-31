नेरुळ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार चालू असताना प्लास्टर कोसळण्याची घटना

नेरूळ स्मशानभूमीतील प्लास्टर कोसळले
अंत्यसंस्कार चालू असतानाच पडझड
बेलापूर, ता. ३१ (बातमीदार) ः नवी मुंबई शहरात अनेक जीर्ण इमारती असल्याने पावसाळ्याच्या दिवसात विविध ठिकाणी प्लास्टर कोसळण्याच्या घटना घडतात. अशातच सोमवारी (ता. ३१) दुपारच्या सुमारास नेरूळ सेक्टर चार परिसरातील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार चालू असताना प्लास्टर कोसळल्याची घटना घडली.
नेरूळ सेक्टर चार परिसरातील स्मशानभूमीत जुईनगर, नेरूळ परिसरातून नागरिक येत असतात. अलीकडेच पालिकेच्या अंतर्गत तीन वर्षांपूर्वी या स्मशानभूमीचा जीर्णोद्धार करण्यात आला. या वेळी अनेक लहान-मोठी कामे करण्यात आली. यामध्ये प्लास्टरचादेखील समावेश होता; मात्र सोमवारी अंत्यसंस्कार चालू असताना प्लास्टर कोसळल्याची घटना घडली. आगीच्या वाफेने प्लास्टर गळतीला आल्याने ही घटना घडली असावी, असे तेथील कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणाची तसेच कामाची चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
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नेरूळ सेक्टर चार परिसरातील स्मशानभूमीत हिंदू बांधवांचे अंत्यसंस्कार विधी पार पडतात. अलीकडेच या ठिकाणी विविध कामे करण्यात आली आहेत; मात्र प्लास्टर पडण्याच्या घटनेबाबत पालिकेने कामाचा दर्जा तपासावा, अन्यथा भविष्यात मोठी दुर्घटना घडू शकते.
- सस्मित भोईर, युवा सेना उप विधानसभा अधिकारी, बेलापूर
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