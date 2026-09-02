भावाच्या एलआयसी पॉलिसींवर बहिणीचा डल्ला

अंबरनाथ, ता. २ (वार्ताहर) : बनावट सह्या आणि कागदपत्रांचा आधार घेत एलआयसीच्या दोन पॉलिसींवर तब्बल १४ लाख ९० हजार ४७ रुपयांचे कर्ज परस्पर उचलून फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी ही फिर्यादीचीच बहीण असल्याने याला कौटुंबिक वादाचीही किनार आहे. याप्रकरणी सुरेखा बोर्डे यांच्यासह एलआयसीच्या तीन तत्कालीन व्यवस्थापकांविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, सबास्टिएन बोर्डे (वय ५५, रा. निसर्ग ग्रीन लोटस, बी-केबिन रोड, अंबरनाथ पूर्व) यांच्या भावाच्या नावावर एलआयसीच्या अंबरनाथ पूर्व शाखेत दोन पॉलिसी होत्या. सुरेखा बोर्डे यांनी अन्य आरोपींशी संगनमत करून ब्रिटनमधील बनावट सह्यांचे दस्तऐवज तयार केल्याचा आरोप आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अंबरनाथ शाखेतील दोन्ही पॉलिसी उल्हासनगर शाखेत वर्ग करण्यात आल्या. त्यानंतर ४ मे २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत त्यावर १४ लाख ९० हजार ४७ रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले. या प्रकरणात सुरेखा बोर्डे, एलआयसी अंबरनाथ शाखेचे तत्कालीन व्यवस्थापक; तसेच उल्हासनगर शाखेतील दोन तत्कालीन व्यवस्थापक अशा चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
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