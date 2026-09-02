वाशीत चुकीच्या ठिकाणी बस शेड
प्रवासी निवाऱ्याअभावी नागरिकांचे हाल
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २ : सायन-पनवेल महामार्गावर मुंबईहून वाशीच्या दिशेने येताना न्यू एरा हॉस्पिटल (व्होकार्ट हॉस्पिटल)समोरील बसथांब्यावर प्रवासी निवारा शेड चुकीच्या ठिकाणी उभारण्यात आल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. प्रत्यक्ष बसथांब्याच्या ठिकाणी शेड नसून ते काही अंतरावर पुढे उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना ऊन-पावसात उघड्यावर उभे राहून बसची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही शेड तातडीने बसथांब्याच्या योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करावे, अशी मागणी नगरसेविका प्रीती संदीप भगत यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
या बसथांब्यावरून एनएमएमटी, बेस्ट आणि एसटीच्या माध्यमातून वाशीगाव तसेच सेक्टर ४, ५, ६, ७ व ८ मधील शेकडो नागरिक दररोज प्रवास करतात. मुख्य बसथांब्याच्या ठिकाणी निवारा नसल्याने प्रवाशांना महामार्गाच्या कडेला अथवा झाडांच्या सावलीत थांबावे लागते. यापूर्वी २५ एप्रिल २०२५ रोजी माजी नगरसेविका फशीबाई करसन भगत यांनीही फोटोसह प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. तीव्र उन्हामुळे एका ज्येष्ठ प्रवाशाला भोवळ येऊन अपघात झाल्याची घटनाही पत्रात नमूद करण्यात आली होती. वारंवार पाठपुरावा करूनही समस्या कायम असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. पावसाळा व उन्हाळ्यातील प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेऊन निवारा शेड मूळ बसथांब्याच्या ठिकाणी तातडीने हलवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
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