नागेशच्या उपचारांची जबाबदारी प्रताप सरनाईक यांच्याकडे

गोविंदा नागेशच्या उपचाराचा खर्च उचलणार
प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : दहीहंडीच्या थरावर चढताना २००९मध्ये जखमी झालेले नागेश भोईर गेली १७ वर्षे अंथरुणाला खिळून आहेत. त्यांच्या उपचारांचा खर्च पेलणे अशक्य होत असल्याने कुटुंबाने उपचाराकरिता सरकारकडे मदत मागितल्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने शनिवारी (ता. ५) प्रसिद्ध केले. यानंतर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज नागेशच्या उपचारांचा खर्च उचलणार असल्याची घोषणा केली.
दहीहंडीच्या थरावर चढताना नागेश यांच्या डोळ्यांसमोर विजयाचे स्वप्न होते; मात्र काही क्षणांतच तो थर कोसळला. वयाच्या २४ व्या वर्षी झालेल्या अपघाताने नागेश यांचे आयुष्य बदलून टाकले. मणक्याच्या गंभीर दुखापतीनंतर गेली १८ वर्षे ते अंथरुणावर आहेत. मणक्याला झालेल्या दुखापतीमुळे नागेश यांना सातत्याने वैद्यकीय उपचारांची गरज भासते. औषधोपचारांसोबत फिजिओथेरपी सुरू असून, प्रकृतीनुसार साधारण दोन महिन्यांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते. गेली अनेक वर्षे हा खर्च कुटुंबासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. अपघातानंतर सुरुवातीच्या काळात मित्र आणि परिचितांनी मदतीचा हात पुढे केला; मात्र वर्षामागून वर्षे गेली आणि मदतीचे हात कमी होत गेले. सध्या काही मोजके मित्र औषधोपचारासाठी मदत करीत असले तरी उपचारांचा वाढता खर्च भागवणे कठीण झाले. आपण ज्या रुग्णालयात उपचार घेतो त्या उपचारांचा खर्च शासनाने उचलावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
दरम्यान, नागेश यांच्या संघर्षाची दखल घेत प्रताप सरनाईक यांनी मदतीचा निर्णय घेतला. वर्तकनगर येथे संस्कृती प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित दहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदा पथकांशी संवाद साधताना सरनाईक यांनी नागेश यांच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च उचलणार असल्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे गेल्या १८ वर्षांपासून उपचारांच्या खर्चाची चिंता वाहणाऱ्या नागेश आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
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