नेरुळ आरटीओ कार्यालयात २०० चालकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप

नेरूळ आरटीओ कार्यालयात २०० चालकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप
नेरूळ, ता. ६ (बातमीदार) ः नेरूळ येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे २०० रिक्षा-टॅक्सीचालकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. अंकिता मोटार ट्रेनिंग स्कूल आणि नवी मुंबई रिक्षाचालक- मालक सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
रिक्षा-टॅक्सी चालविण्याच्या दैनंदिन धावपळीतून वेळ काढून चालकांनी जिद्दीने मराठी भाषा शिकून परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांच्या या प्रयत्नांचे नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता सूरज पाटील यांनी कौतुक केले. मराठी भाषा आत्मसात करण्यासाठी चालकांनी घेतलेली मेहनत आणि दाखविलेली शिकण्याची इच्छा ही निश्चितच प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा अवगत झाल्यामुळे प्रवाशांशी होणारा संवाद अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल. तसेच चालक आणि प्रवासी यांच्यातील भाषिक आपलेपणा वाढण्यास या उपक्रमाचा फायदा होईल, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला नवी मुंबई रिक्षाचालक- मालक सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप आमले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दत्तात्रय सांगोलकर, सहाय्यक परिवहन अधिकारी चंद्रमोहन चिंताल, नेरूळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक पंकज धाडगे यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
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