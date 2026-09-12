उपासना सिंह यांच्या पॅनेलचा ‘सिंटा’ निवडणुकीत विजय
मुंबई, ता. १२ : अंतर्गत मतभेद आणि मागील कार्यकारिणीतील सदस्यांच्या राजीनाम्यांमुळे चर्चेत आलेल्या सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशनच्या (सिंटा) नव्या कार्यकारिणीसाठी झालेल्या निवडणुकीत अभिनेत्री उपासना सिंह यांनी सर्वाधिक मते मिळवत आघाडी घेतली. शनिवारी (ता. १२) झालेल्या या निवडणुकीत उपासना सिंह यांना ३६० मते मिळाली. साहिला चढ्ढा ३५७ मतांसह दुसऱ्या, तर विकास वर्मा ३४९ मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले.
ज्येष्ठ अभिनेते दीपक पराशर यांना ३४८, तर कुनिका सदानंद यांना ३१२ मतं मिळाली. याशिवाय वर्षा उसगावकर यांना ३०६, नगमा मोरारजी यांना २९० आणि निमाई बाली यांना २६६ मतं मिळाली. अर्जुन/फिरोज खान, अरमान ताहिल, शहजाद खान आणि मनीष कुमार चतुर्वेदी यांच्यासह एकूण १५ सदस्यांची नव्या कार्यकारिणीसाठी निवड झाली. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजच्या देखरेखीखाली ही निवडणूक पार पडली. न्यायालयाने १२ तारखेला मतदान घेण्यास परवानगी दिल्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजचे अध्यक्ष बी. एन. तिवारी यांनी नव्या कार्यकारिणीचे स्वागत केले असून, समितीत महिलांचे लक्षणीय प्रतिनिधित्व असल्याचे नमूद केले. २६ ऑक्टोबरनंतर ही समिती अधिकृतपणे कामकाज सुरू करणार आहे.
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