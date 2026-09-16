सोन्याचा भाव वाढूनही गौरीच्या दागिन्यांना मागणी
बदलत्या ट्रेंडनुसार दागिन्यांच्या डिझाइनमध्येही वैविध्य; पारंपरिक दागिन्यांना विशेष पसंती
तुर्भे, ता. १६ (बातमीदार) ः गणेशोत्सवापाठोपाठ घरोघरी आगमन होणाऱ्या लाडक्या गौराईच्या स्वागताची तयारी सुरू झाली आहे. गौरीच्या साजशृंगारासाठी विविध प्रकारच्या दागिन्यांची खरेदी करण्यासाठी बाजारात महिलांची मोठी गर्दी दिसून येत आहे. सध्या सोन्याचे दर गगनाला भिडले असले, तरी खरेदीच्या उत्साहावर त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. बजेटचा मेळ घालण्यासाठी अनेक महिलांनी सोन्याच्या पर्यायाने कमी किमतीतील आकर्षक कृत्रिम (आर्टिफिशियल) व मोत्यांच्या दागिन्यांकडे मोर्चा वळवला आहे.
गौरीला देवी पार्वतीचे रूप मानले जात असल्याने तिचे स्वागत, पूजा आणि साजशृंगार मोठ्या भक्तिभावाने केला जातो. त्यामुळे गौरीच्या सजावटीसाठी पारंपरिक दागिन्यांना महिलांकडून विशेष पसंती दिली जाते. यासाठी नथ, कानातील झुमके, गळ्यातील ठुशी, बोरमाळ, पुतळाहार, लक्ष्मीहार, बांगड्या, पाटल्या, कडे, पैंजण आणि जोडवी अशा विविध प्रकारच्या दागिन्यांना मागणी आहे. पारंपरिक दागिन्यांचा बाज कायम ठेवत बाजारात सोन्यासारखे दिसणारे आकर्षक कृत्रिम दागिने उपलब्ध करून दिले आहेत. गौरीच्या सजावटीसाठी आकर्षक, हलके आणि कमी किमतीतील दागिने उपलब्ध असल्याने महिलांना त्यातून विविध पर्याय निवडता येत आहेत.
मोत्यांच्या दागिन्यांनाही पसंती
गौरीच्या दागिन्यांमध्ये महिला सोन्याच्या दागिन्यांसोबत मोत्यांच्या दागिन्यांनाही पसंती देत आहेत. मोत्यांचा दुहेरी हार, बांगड्या तसेच केसांत माळण्यासाठी मोत्यांचे गजरे बाजारात उपलब्ध आहेत. यामुळे गौरीच्या साजशृंगारात अधिक उठाव येत असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.