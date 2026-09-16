चाकू-लोखंडी रॉडचा धाक दाखवत डंपरमधून ३१० लिटर डिझेलची चोरी

चाकू-लोखंडी रॉडचा धाक दाखवत डम्परमधून ३१० लिटर डिझेलची चोरी
नांदगाव येथील घटना; चौघांविरोधात पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
पनवेल, ता. १६ (बातमीदार) ः पळस्पे ते जेएनपीए महामार्गावरील नांदगाव परिसरात डम्परचालकाला चाकू आणि लोखंडी रॉडचा धाक दाखवून वाहनातील ३१० लिटर डिझेल चोरी केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी चार भामट्यांविरोधात पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आहे.
नबीर सूल दिघी हे पनवेल येथे राहत असून, ते डम्पर घेऊन पळस्पे ते जेएनपीए महामार्गावरून जात होते. नांदगाव परिसरात आल्यानंतर लघुशंकेसाठी त्यांनी डम्पर रस्त्याकडेला उभा केला. यादरम्यान दोन कारमधून चार जण तेथे आले आणि दिघी यांना चाकू आणि लोखंडी रॉडचा धाक दाखवून धमकावत त्यांच्या डम्परमधील डिझेल काढून घेतले. या प्रकारामुळे दिघी यांनी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, घटनेचा अधिक तपास सुरू केला आहे. आरोपींची ओळख पटविण्यासाठी परिसरातील उपलब्ध माहिती तसेच वाहनांबाबत तपास केला जात आहे. महामार्गालगत अशा प्रकारे वाहनचालकांना धमकावून चोरी होत असल्याने या घटनेमुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
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