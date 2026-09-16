आज गौराईचे आगमन
वाशी, ता. १६ (बातमीदार) ः घरोघरी आज गौराईचे उत्साहात आगमन होणार आहे. यासाठी नवी मुंबईतील बाजारपेठा सजल्या असून, खरेदीसाठी महिलांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
गौराईंच्या आगमनानिमित्ताने बाजारपेठेमध्ये गौरीचे मुखवटे आणि इतर सजावलीतील मूर्ती महिलांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. शाडूच्या मातीच्या आणि प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीचे मुखवटे आणि त्यांच्यावर केलेल्या नक्षीकामामुळे मूर्तीच्या सौंदर्यात भर पडत आहे. शाडूच्या मातीच्या मूर्ती आणि मुखवटे हे वजनाने जड असून, त्यांच्या किमतीही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुखवट्यांपेक्षा अधिक आहेत, मात्र पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी शाडूच्या मुखवट्यांना अधिक मागणी आहे. साच्याचा वापर न करता तीन ते चार फूट मूर्ती बनविण्यासाठी एका कारागिराला पाच ते सहा दिवस लागतात. यासाठी जवळपास ३० ते ३५ किलो शाडूची माती लागते. गरूड, हंस आणि मगर यांच्यावर स्वार तसेच आगरी कोळी समाजामध्ये विविध प्रकारच्या माशावर स्वार झालेल्या गौरीच्या मूर्तीना सध्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.
फायबरच्या मूर्तींनाही पसंती
यंदा पारंपरिक मातीच्या मूर्तींसोबतच फायबरच्या गौराईच्या मूर्तींना ग्राहकांची पसंती वाढत आहे. वजनाने हलक्या, टिकाऊ आणि हाताळण्यास सोप्या असल्याने फायबरच्या मूर्तींची मागणी वाढली आहे. विशेष म्हणजे काही मूर्तींमध्ये हात, पाय व मनगट यांसारखे अवयव वेगळे करता येतात. त्यामुळे गौराईला बसवणे, उभे करणे तसेच साडी, दागिने आणि बांगड्यांनी सजवणे सोपे होते.
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