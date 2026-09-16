ठाण्यात तीन तरुण बेपत्ता
ठाणे, ता. १६ : ठाणे शहरातील वागळे इस्टेट, ब्रह्मांड आणि खोपट परिसरातून वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तीन तरुण बेपत्ता झाले आहेत. अभिषेक (२५), महताब (२२) आणि रौनक (२१) अशी त्यांची नावे आहेत. तिन्ही प्रकरणांची पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे.
वागळे इस्टेट परिसरातील अभिषेक हा शनिवारी (ता. १२) रात्रीपासून बेपत्ता आहे. त्याच परिसरातील एका तरुणीसोबत गेल्या चार-पाच वर्षांपासून त्याचे प्रेमसंबंध होते. दोघेही लग्न करणार असल्याची माहिती कुटुंबीयांना होती. कामावरून घरी निघाल्यानंतर अभिषेक घरी पोहोचला नाही. त्याचा मोबाईल आणि काही वस्तू परिचित व्यक्तीमार्फत संबंधित तरुणीच्या घरी पाठविण्यात आल्या. त्यानंतर त्याचा ठावठिकाणा लागलेला नाही.
ब्रह्मांड येथील हॉटेलमध्ये काम करणारा महताब शनिवारी (ता. १२) दुपारी पोटदुखीचे कारण सांगून कामावरून निघाला; मात्र तो राहत्या खोलीतही पोहोचला नसल्याचे सहकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचा मोबाईल बंद असल्याने कुटुंबीयांशी संपर्क होऊ शकला नाही. नातेवाईक आणि मित्रांकडे चौकशी करूनही त्याचा शोध लागला नाही.
खोपट परिसरातील रौनक हा रविवारी (ता. १३) सकाळी कामासाठी घराबाहेर पडला; मात्र रात्रीपर्यंत तो घरी परतला नाही. त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला. रौनक ऑनलाइन लखनऊ येथील एका तरुणीशी बोलत असल्याची माहिती मित्रांकडून मिळाली. संबंधित तरुणीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तिचा मोबाईलही बंद असल्याचे आढळले. तिन्ही तरुणांचा शोध घेण्यासाठी ठाणे शहर पोलिसांकडून विविध शक्यता तपासल्या जात असून, तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
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