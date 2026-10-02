स्थायी समितीत २८ कोटींचा खर्च

कल्याण, ता. २ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत २८ कोटी आठ लाख रुपयांच्या १८ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. स्थायी समिती सभापती मल्लेश शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आगामी महापालिका निवडणूक, स्मशानभूमींची देखभाल, विद्युत पथदिवे, आदिवासी पाड्यांतील वीजविस्तार तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमांतील भोजन व्यवस्थेशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश होता.
डोंबिवलीतील २२ स्मशानभूमींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी दोन कोटी ७० लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी १२ कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रातील विद्युत पथदिवे बसविणे आणि अन्य विद्युत कामांसाठी सहा कोटी ४५ लाख रुपयांचे ११ प्रस्ताव मंजूर झाले. यामध्ये १५ आदिवासी पाड्यांमध्ये वीजविस्तारासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद आहे.
महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्यासाठी विविध टप्प्यांत खर्च करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला होता. मात्र, अधिक चर्चेची आवश्यकता असल्याने हा प्रस्ताव पुढील चर्चेसाठी स्थगित ठेवण्यात आला. तसेच स्थायी समिती सदस्य विशाल गारवे यांनी मेसर्स कोअर प्रोजेक्ट इंजिनिअर्स अँड कन्सल्टंट कंपनीला देण्यात आलेल्या कार्यपूर्ती प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याची मागणी केली. या विषयावरही अधिक चर्चा करण्यासाठी प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला.
धार्मिक कार्यक्रमांसाठी निधी
गणेश विसर्जन, नवरात्रोत्सव आणि अन्य धार्मिक कार्यक्रमांदरम्यान भोजन व्यवस्थेसाठीही निधी मंजूर करण्यात आला. सुमारे एक लाख ८० हजार नागरिकांच्या भोजनासाठी ४१ लाख ५८ हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. महासभेतील भोजनासाठी एक लाख ३३ हजार, तर मंडप व भोजन व्यवस्थेसाठी एक लाख ७१ हजार रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
पाण्यासाठी नियोजन
पाणीपुरवठ्याच्या देयकासाठी असलेल्या तरतुदीतून पाच कोटी रुपये निवडणूक खर्चासाठी पुनर्विनियोजित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. जलकुंभ सुशोभीकरण व दुरुस्तीच्या तरतुदीतून ३२ लाख रुपये विहिरींची स्वच्छता व दुरुस्तीसाठी वळविण्यासही मान्यता देण्यात आली.
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