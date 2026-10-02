सीजेपीचे आंदोलन म्हणजे अराजकतेचे व्याकरण ः शेलार
मुंबई, ता. २ ः मतदार यादीच्या विशेष सखोल पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने पारदर्शकपणे आणि निश्चित कार्यपद्धतीनुसार जाहीर केली आहे. त्यामुळे एसआयआरच्या नावाखाली आंदोलन करण्याला कोणतेही घटनात्मक अधिष्ठान नाही. सीजेपीचे आंदोलन म्हणजे अराजकतेचे व्याकरण आहे, अशी टीका सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेतील आपल्या भाषणात घटनात्मक मार्गांचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना असंवैधानिक मार्गांचा अवलंब करणे म्हणजे अराजकतेचे व्याकरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. आजच्या परिस्थितीत बाबासाहेबांच्या या विचारांची आठवण होते, असेही शेलार यांनी सांगितले. एसआयआर प्रक्रियेबाबत बोलताना ॲड. शेलार म्हणाले, एखाद्या प्रक्रियेबाबत आक्षेप असेल, तर तो घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने मांडता येतो. निवडणूक आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी आहे. न्यायालयीन मार्गही उपलब्ध आहे; मात्र या सर्व प्रक्रिया उपलब्ध असताना आंदोलनाच्या माध्यमातून वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला. लाखो प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविल्या जात असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी करू नये, असेही शेलार म्हणाले.
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