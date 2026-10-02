तपास होऊ द्या, सत्य बाहेर येईल!
मीनाक्षी शिंदे : नाव घेतल्याने कोणी आरोपी ठरत नाही
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. शिंदे सेनेच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी भूमिका मांडत त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले. पुरावे नसताना माझ्यावर आरोप केले जात आहेत. केवळ राजकीय नेत्यांनी नाव घेतल्याने कोणी आरोपी ठरत नाही. पोलिसांचा तपास सुरू आहे. या तपासातूनच हत्येमागचे खरे कारण आणि संबंधित व्यक्ती समोर येतील, असा टोला त्यांनी शिवसेना (ठाकरे) नेते संजय राऊत यांना लगावला.
पूर्णेकर हत्या प्रकरणात आपले नाव चर्चेत आणले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘‘एका कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. त्यामुळे याचे राजकारण न करता पोलिसांना तपास करू द्यावा. तपासात जे सत्य समोर येईल त्यानुसारच मी भूमिका मांडेन,’’ असे त्या म्हणाल्या. प्रभागातील विविध व्यक्तींशी असलेल्या संपर्कावरून आपल्यावर संशय व्यक्त करणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘‘मी ज्या प्रभागातून निवडून आले, तेथील नागरिकांशी माझा संपर्क असणे स्वाभाविक आहे. एखाद्या व्यक्तीसोबतचा फोटो किंवा संपर्क म्हणजे गुन्हेगारी संबंध असल्याचा पुरावा होत नाही,’’ असे शिंदे यांनी नमूद केले. समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या काही ध्वनिचित्रफितींबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘काही क्लिप कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून तयार केल्या जात असून, त्या खऱ्या आहेत की नाहीत आणि त्यांचा या हत्येशी काही संबंध आहे का, हे तपासातूनच स्पष्ट होईल.’’
‘‘परिसरात राहणाऱ्या लावण्या हिचा अमली पदार्थांच्या व्यवसायाशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पूर्णेकर यांनी तिला मारहाण केली होती. याबाबत पोलिसांत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या मारहाणीनंतर तिने पूर्णेकर यांना मारण्याची धमकी दिल्याचा जबाब पूर्णेकर यांच्या मुलाने दिला आहे. त्यामुळे पोलिस या दिशेनेही तपास करीत आहेत. या प्रकरणातील सत्य तपासानंतरच स्पष्ट होईल,’’ असे शिंदे यांनी सांगितले. आपले नाव पुरवणी एफआयआरमध्ये असल्याच्या चर्चेलाही त्यांनी उत्तर दिले. माझा आरोपी म्हणून उल्लेख नाही. संजय राऊत किंवा आदित्य ठाकरे यांनी माझे नाव घेतले म्हणून मी आरोपी होत नाही. तपास यंत्रणेकडे जे पुरावे असतील त्यावरच पुढील गोष्टी ठरतील, असे त्या म्हणाल्या.
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मुलाला राजकारणात ओढू नका
पूर्णेकर कुटुंबीयांकडून होत असलेल्या आरोपांवर त्यांनी मुलांना या वादापासून दूर ठेवण्याचे आवाहन केले. ‘‘लहान मुलाला राजकारणात ओढणे योग्य नाही. त्याला काय सांगितले जात आहे याचाही विचार करायला हवा,’’ असे त्या म्हणाल्या.
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