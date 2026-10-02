ही केवळ सुरुवात, लवकरचं आंदोलन जोम धरणार

ही केवळ सुरुवात; आंदोलन जोम धरणार
जेन झी आणि विद्यार्थी संघटनांचा दावा
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) शुक्रवारी (ता. २) शिवाजी पार्कवर आंदोलन केले. काही महिन्यांपूर्वी येथेच झालेल्या आंदोलनाच्या तुलनेत प्रतिसाद कमी असला तरी जेन झीचा उत्साह मात्र कायम असल्याचे चित्र दिसले.
हा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापेक्षा संपूर्णत: वेगळा आहे. सध्या या आंदोलनाची पायाभरणी सुरू असून, पुढच्या काळात आंदोलन आणखी जोम धरेल, असा आशावाद जेन झी तरुणांनी व्यक्त केला. आजच्या आंदोलनाला कमी उपस्थिती असल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना सीजेपी कार्यकर्त्याने गेल्या वेळी शिवाजी पार्कमधले आंदोलन पहिल्याच दिवशी मोठे झाले नव्हते. आधी मुद्दा जनतेपर्यंत पोहोचावा लागतो. त्यावर व्यापक चर्चा होते. त्यानंतर सहभाग वाढतो, असा युक्तिवादही केला. आजचे सीजेपीचे आंदोलन ही केवळ सुरुवात असून, लवकरच टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन देशाच्या विविध ठिकाणी नेण्याची तयारी सुरू असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. विद्यार्थी आणि जेन झी तरुणांना निवडणूक आयोगासंदर्भातील आंदोलनाशी जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती अनेकांना कळत नाही. त्यामुळे तरुणाई आणि निवडणूक आयोगाचा गैरव्यवहार हे समीकरण समजून सांगावे लागेल. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात हे आंदोलन सुरू होईल, असे एका विद्यार्थी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
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पूर्वीच्या आंदोलनाचा दाखला
सीजेपीने जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले होते, त्या वेळी सुरुवातीचे काही दिवस आंदोलनाला फारसा प्रतिसाद नव्हता. मात्र, पुढे संपूर्ण देश त्या आंदोलनाशी कनेक्ट झाला आणि आंदोलनाला देशव्यापी स्वरूप आले. नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी झालेले हे आंदोलन पुढे जनआंदोलनात रूपांतरित झाले. त्याची परिणती धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यात झाली, याची आठवणही कार्यकर्त्यांनी करून दिली.
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आज शिवाजी पार्कवर अपेक्षेएवढी गर्दी नसली, तरी ही केवळ सुरुवात आहे. पुढील काळात या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप मिळेल याची खात्री आहे.
- अल्केश गावित, पुणे, न्यू स्टुडंट अँड यूथ फेडरेशन
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कोणतेही आंदोलन पहिल्या दिवसापासून मोठे होत नाही. टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची धग वाढते. पुढील टप्प्यात आंदोलनाला देशव्यापी स्वरूप मिळेल.
- पंकज प्रभाकर कांबळे, आंदोलक
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