आगरी-कोळी भूमिपुत्रांची मागणी

पूर्णेकर हत्या प्रकरण
हत्येच्या तपासाला वेग द्या
आगरी-कोळी भूमिपुत्रांचा इशारा; १५ दिवसांत न्याय न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : शिवसेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासाला वेग देऊन मारेकऱ्यांसह सूत्रधारांना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी आगरी-कोळी भूमिपुत्रांच्या विविध संघटनांनी केली. पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांना १५ दिवसांत न्याय न मिळाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला.
न्यायाच्या मागणीसाठी कल्याण, भिवंडी आणि ठाणे परिसरातील आगरी-कोळी समाजबांधव रविवारी (ता.४) ठाण्यात एकवटले. आगरी सेना महाराष्ट्र, २७ गाव संघर्ष समिती, नवी मुंबई विमानतळ संघर्ष समिती, शेतकरी संघटना अंजुर-दिवे आणि आगरी-कोळी उत्कर्ष मंडळ कल्याण यांसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. आंदोलनकर्त्यांनी गणेशनगर येथील पूर्णेकर यांच्या निवासस्थानी जाऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांचे सांत्वन करून या लढ्यात साथ देण्याचे आश्वासन दिले.
न्याय मिळेपर्यंत लढा
पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत आगरी-कोळी समाज त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. न्याय न मिळाल्यास भूमिपुत्रांच्या वतीने तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा शिवसेनेच्या माजी नगरसेविका महेश्वरी तरे यांनी दिला. आगरी-कोळी भूमिपुत्रांच्या संघटनांना पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी सोमवारी (ता. ५) भेटीसाठी वेळ दिली आहे. तपासाला गती देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आगरी-कोळी उत्कर्ष मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
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