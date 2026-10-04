डॉक्टर मारहाणप्रकरणी रमेश म्हात्रेंसह चौघे शरण

डॉक्टर मारहाणप्रकरणी रमेश म्हात्रेसह चौघे शरण
जामीन रद्द; आधारवाडी कारागृहात रवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ : शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि नर्सला मारहाण केल्याप्रकरणी शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्यासह त्यांच्या तीन साथीदारांनी रविवारी (ता. ४) पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. चौघांनी कल्याण न्यायालयात हजेरी लावली. चौघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची आधारवाडी कारागृहात रवानगी करण्यात आली.
रमेश म्हात्रे, रमेश पवार, प्रमोद निकम आणि अक्षय कारंडे हे चौघे रविवारी कल्याण न्यायालयात हजर झाले. न्यायाधीश संतोष आगे यांनी चौघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पोलिसांनी चौघांना आधारवाडी कारागृहात दाखल केले. शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या म्हात्रे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा जामीन देण्याचा आदेश रद्द केला. तसेच म्हात्रे याच्यासह चौघांना तीन दिवसांच्या आत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. त्यानुसार म्हात्रे याच्यासह चौघांनी रविवारी (ता. ४) पोलिसांसमोर शरण येत न्यायालयात हजेरी लावली. जामीन रद्द झाल्यानंतर आता चौघांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
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