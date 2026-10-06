महापालिकेतील सत्तासंघर्ष थेट पोलिसांच्या दारात

शिवसेना-भाजप वाद पोलिस ठाण्यात
महापौरांच्या पतीसह ३० ते ४० जणांवर, भाजप पदाधिकाऱ्यांवरही गुन्हे
उल्हासनगर, ता. ६ (वार्ताहर) : उल्हासनगरातील शिवसेना-भाजपचा सत्तासंघर्ष सभागृहातील आरोप-प्रत्यारोप, सोशल मीडियावरील धमक्या आणि राड्यानंतर थेट पोलिस ठाण्यात पोहोचला आहे. महापौर अश्विनी निकम यांचे पती कमलेश निकम आणि त्यांच्या ३० ते ४० समर्थकांवर अश्लील घोषणाबाजी व शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर निकम यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या आरोपावरून भाजपच्या सहा पदाधिकाऱ्यांवरही गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
उल्हासनगर महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून पेटलेला शिवसेना-भाजप वाद आता परस्परविरोधी गुन्ह्यांपर्यंत पोहोचला आहे. भाजपच्या नगरसेविका तथा पाणीपुरवठा सभापती दीपा पंजाबी यांनी मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून कमलेश निकम आणि त्यांच्या ३० ते ४० समर्थकांविरुद्ध बेकायदा जमाव जमवणे, पंजाबी यांचा मुलगा अविनाश याच्या विरोधात अश्लील घोषणाबाजी व शिवीगाळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच वेळी कमलेश निकम यांनी उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून भाजप पदाधिकारी मनीष हिंगोरानी, कपिल अडसूळ, अविनाश पंजाबी, गौरव भालेराव, राकेश पाठक आणि प्रदीप रामचंदानी यांच्याविरुद्ध जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या आणि अश्लील शिवीगाळ केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरून सुरू झालेल्या संघर्षात कमलेश निकम यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर वाद अधिक चिघळला. दोन्ही बाजूंनी परस्परांविरोधात पोलिसांत धाव घेतल्याने राजकीय कुरघोड्यांचे रूपांतर आता कायदेशीर लढाईत झाले असून, दोन्ही गुन्ह्यांचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
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महापौरांचे पती कमलेश निकम महापालिकेत आपल्या समर्थकांसह धिंगाणा घालताना आणि भाजपचे पदाधिकारी मनीष हिंगोरानी, कपिल अडसूळ, कमलेश निकम यांना सोशल मीडियावर धमकी देताना.
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