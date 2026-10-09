मूक जीवांसाठी महापालिकेने उघडले उपचाराचे दार

मूक जीवांसाठी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचा आधार
सात महिन्यांत तीन हजार प्राणी-पक्ष्यांवर उपचार
वाशी, ता. ९ (बातमीदार) : मनुष्यबळाअभावी अनेक वर्षे बंद असलेल्या नवी मुंबई पालिकेच्या जुईनगर सेक्टर-२४ येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात अखेर उपचारसेवा सुरू झाली आहे. गेल्या सात महिन्यांत सुमारे तीन हजार आजारी आणि जखमी प्राणी-पक्ष्यांवर उपचार करण्यात आले असून, नवी मुंबईसह ठाणे, कल्याण आणि पनवेल परिसरातील प्राणीप्रेमींसाठी हे रुग्णालय मोठा आधार ठरत आहे.
नवी मुंबईत सुसज्ज पशुवैद्यकीय रुग्णालय असावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. त्यानुसार सिडकोकडून हस्तांतरित झालेल्या भूखंडावर महापालिकेने दोन मजली इमारत उभारली. मात्र, पशुवैद्यकीय डॉक्टर आणि आवश्यक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ही इमारत दीर्घकाळ वापराविना होती. अखेर १० मार्च २०२६ रोजी रुग्णालयाचा बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करण्यात आला.
सध्या भटके श्वान, मांजरे तसेच घार, कावळे, कबुतरे यांसारख्या जखमी पक्ष्यांवर येथे उपचार केले जात आहेत. अवघ्या २०० रुपयांच्या नाममात्र शुल्कात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. दररोज ४५ हून अधिक प्राणी-पक्ष्यांवर उपचार केले जात असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
शस्त्रक्रियांची सुविधाही उपलब्ध
बाह्यरुग्ण सेवेसोबतच रुग्णालयात शस्त्रक्रियाही केल्या जात आहेत. महिनाभरापूर्वी जखमी श्वानाच्या पायावर तसेच एका मांजरीवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आगामी काळात शस्त्रक्रिया आणि विशेष वैद्यकीय सेवा अधिक सक्षम करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. मूक प्राणी-पक्ष्यांना वेळेत उपचार मिळावेत आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी रुग्णालयाच्या सेवा अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश म्हात्रे यांनी सांगितले.
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