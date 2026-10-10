महिलेला वेळेवर रुग्णवाहिका न मिळाल्यामुळे तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू

रुग्णवाहिकेअभावी जखमी महिलेचा मृत्यू
श्रीवर्धन, ता. १० (वार्ताहर) ः श्रीवर्धन येथे अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या एका महिलेला वेळेवर रुग्णवाहिका न मिळाल्याने तिचा उपचारादरम्यान शुक्रवारी (ता. ९) मृत्यू झाला. या घटनेमुळे श्रीवर्धनमधील आरोग्य यंत्रणेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
स्थानिकांंनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रीवर्धन बाजारपेठेत शुक्रवारी (ता. ९) दुपारी चारच्या दरम्यान एका महिलेला दुचाकीने जोरदार धडक दिली. या अपघातात महिला गंभीररीत्या जखमी झाली. या महिलेला उपचाराकरिता श्रीवर्धन येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तत्काळ उपचार करीत त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. मात्र, १०८ क्रमांकावर फोन करूनही रात्री साडेनऊ वाजता रुग्णवाहिका आल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात आले. रुग्णवाहिका पोहोचेपर्यंत महिलेची प्रकृती आणखी गंभीर झाल्याने रात्री दहाच्या सुमारास तेथील डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. दरम्यान, रुग्णवाहिका वेळेत न पोहोचल्याने या महिलेचा मृत्यू झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. महिलेची ओळख अद्याप स्पष्ट झाली नसून, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे महिलेला प्राण गमवावे लागल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
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अपघातग्रस्त एका अनोळखी महिलेला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रुग्णालयातील पथकाने तातडीने उपचार सुरू केले. मात्र, महिलेची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. महिलेला पुढील उपचारांसाठी उच्चस्तरीय रुग्णालयात नेण्याकरिता रुग्णवाहिकेची व्यवस्था होती. तथापि, प्रकृतीतील गंभीरतेमुळे त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.
- डाॅ. कौस्तुभ केळस्कर, वैद्यकीय अधीक्षक,
उपजिल्हा रुग्णालय, श्रीवर्धन
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