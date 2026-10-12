नाव्हा शेवा रेल्वे स्टेशनच्या पूर्व बाजूला तिकीट खिडकी नसल्याने प्रवाशांची होत आहे गैरसोय

न्हावा-शेवा रेल्वे स्थानकाच्या तिकीट खिडकी, प्रवाशांची गैरसोय
उरण, ता. १२ (वार्ताहर) ः सिडको आणि रेल्वे प्रशासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उरण-नेरूळ/बेलापूर रेल्वे मार्गावरील न्हावा-शेवा रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व बाजूला तिकीट खिडकी उपलब्ध नसल्यामुळे दररोज हजारो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. स्थानकाच्या पूर्व परिसरातील नागरिकांना रेल्वे तिकीट काढण्यासाठी संपूर्ण स्थानकाचा फेरा मारून पश्चिम बाजूला जावे लागत असल्याने प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
नेरूळ-उरण मार्गावरील लोकल सेवा सुरू झाल्यापासून प्रवाशांच्या प्रवासात मोठी सुलभता आली आहे; परंतु नियोजनातील त्रुटींमुळे प्रवाशांच्या समस्या अजूनही संपलेल्या नाहीत. न्हावा-शेवा रेल्वे स्थानकाला पूर्व आणि पश्चिम असे दोन्ही बाजूंना परिसर जोडला गेला आहे, मात्र तिकीट खिडकी केवळ पश्चिम बाजूलाच उपलब्ध करून दिली आहे. परिणामी, पूर्व भागातून येणाऱ्या चाकरमानी, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकीट किंवा पास काढण्यासाठी किंवा प्लॅटफॉर्म बदलण्यासाठी रेल्वे रुळांवर असलेल्या पादचारी पुलावरून वळसा घालून पश्चिम बाजूला जावे लागते. ज्येष्ठ नागरिकांना या अंतरामुळे मोठा शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
न्हावा-शेवा रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व बाजूला रहिवासी वसाहती मोठ्या प्रमाणावर आहेत. येथून शेकडो प्रवासी रोज मुंबई आणि ठाण्याच्या दिशेने प्रवास करतात, मात्र पूर्व बाजूला तिकीट खिडकी नसल्यामुळे आम्हाला साधे तिकीट काढण्यासाठी स्थानकाला पूर्ण वळसा घालून पश्चिम बाजूला जावे लागते. प्रशासनाने तातडीने पूर्व बाजूला तिकीट खिडकी किंवा ऑटोमॅटिक तिकीट व्हेंडिंग मशीन सुरू करावी.
- विकास पाटील, स्थानिक प्रवासी
सकाळच्या वेळी ऑफिसला जाताना वेळेची खूप घाई असते. स्थानकावर आल्यावर लक्षात येते की तिकीट काढायला पुन्हा पश्चिम बाजूला जावे लागेल, तेव्हा धावपळ उडते. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांची ही साधी पण महत्त्वाची अडचण लवकरात लवकर सोडवावी.
- प्रियांका म्हात्रे, प्रवासी
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