नाना पाटेकर यांच्या कार्यकर्तृत्वा च्या उंचीला साजेसे स्मारक मुरुड मध्ये उभारणार !

मुरूडमध्ये नाना पाटेकरांचे स्मारक उभारणार!
खासदार सुनील तटकरे यांची शोकसभेत घोषणा
मुरुड, ता. १२ (बातमीदार) : चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक योगदानाचा गौरव करण्यासाठी मुरूडमध्ये त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेसे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, असे प्रतिपादन रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केले. नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना मदतीचा हात देणाऱ्या नानांचे मानवतावादी कार्य संपूर्ण देशापर्यंत पोहोचले पाहिजे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
नाना पाटेकर यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी मुरूड येथे आयोजित शोकसभेत ते बोलत होते. नानांसारखा बहुआयामी आणि अभिजात कलावंत गमावल्याची खंत व्यक्त करताना एकेरी नावाने हाक मारता येणारा सच्चा मित्र हरपल्याची भावना तटकरे यांनी व्यक्त केली.
या शोकसभेला मुरूडच्या नगराध्यक्षा आराधना दांडेकर, माजी नगराध्यक्ष मंगेश दांडेकर, श्रीकांत सुर्वे, मनोहर बैले, मनोज भगत, प्रमोद भायदे, अजित कासार, संजय गुंजाळ, तुकाराम पाटील, विजय गिदी, विजय पैर, मृणाल खोत, हसमुख जैन, पोलिस निरीक्षक परशुराम कांबळे, वासंती उमरोटकर, नगरसेविका प्रीती चौलकर, नगरसेविका प्रांजली मकू, प्रमिला माळी, स्मिता खेडेकर, प्रतिम पाटील यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, नागरिक, नानांचे मित्र आणि नातेवाईक उपस्थित होते.
पद्मभूषणसाठी पाठपुरावा करणार
नाना पाटेकर यांनी अभिनयासोबतच राष्ट्रभक्ती आणि समाजसेवेच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करावे, यासाठी राज्य सरकारच्या संबंधित समितीकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. नानांचे विचार आणि सामाजिक कार्याचा वारसा पुढे नेणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
चित्रातून जिव्हाळ्याची आदरांजली
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर उपस्थितांनी नाना पाटेकर यांच्या प्रतिमेला गुलाबपुष्प अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. चित्रकार महेंद्र पाटील यांनी स्वतः रेखाटलेले नाना पाटेकर यांचे चित्र त्यांचे जिवलग मित्र खासदार सुनील तटकरे यांना भेट दिले. या भावपूर्ण प्रसंगातून नाना पाटेकर यांच्याविषयीचा जिव्हाळा आणि आदर व्यक्त झाला. नानांच्या अभिनयकलेसोबतच त्यांच्या सामाजिक कार्याची आठवण जपण्याचा आणि त्यांचे विचार पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार या शोकसभेत व्यक्त करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.