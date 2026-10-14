पूर्णेकर हत्या प्रकरण
राजेंद्र शिंदेंची दुसऱ्या दिवशीही आठ तास चौकशी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात राजेंद्र शिंदे यांची विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सलग दुसऱ्या दिवशी चौकशी केली. बुधवारी (ता. १४) आरोपींसोबत त्यांची सुमारे आठ तास समोरासमोर चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली. शिंदे यांची चौकशी पुढेही सुरू राहणार असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. राजेंद्र शिंदे यांची दोन दिवसांत सुमारे १६ तास चौकशी करण्यात आली आहे, मात्र या चौकशीतून नेमके काय निष्पन्न झाले, याबाबत पोलिसांनी अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचे पुत्र राम पूर्णेकर आणि भाऊ जयनाथ पूर्णेकर यांनी पोलिसांना पुरवणी जबाब दिला होता. त्यात त्यांनी मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्याबाबत संशय व्यक्त केला होता. या पार्श्वभूमीवर, ठाणे एसआयटीने राजेंद्र शिंदे यांना चौकशीसाठी बोलावले. मंगळवारी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास ते खंडणीविरोधी पथकाच्या कार्यालयात हजर झाले होते. बुधवारीही ते दुपारी साडेअकराच्या सुमारास चौकशीसाठी दाखल झाले. रात्री ८ वाजेपर्यंत त्यांची चौकशी सुरू होती.
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पवार, यादव यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी
पूर्णेकर हत्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पप्या शिंदे याच्यापाठोपाठ नितेश पवार आणि निखिल यादव यांनाही बुधवारी न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या दोघांना तपासासाठी आणखी एक दिवस पोलिस कोठडी द्यावी, अशी मागणी पोलिसांनी केली होती, मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून दोघांचीही न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
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आरोपींच्या संपर्कात असलेल्या आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे. तपासादरम्यान जे धागेदोरे समोर येतील, त्यानुसार संबंधितांची चौकशी केली जाईल. आरोपींसह राजेंद्र शिंदे यांचीही चौकशी सुरू आहे.
- अमरसिंह जाधव, पोलिस उपायुक्त, ठाणे शहर
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