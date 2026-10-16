कल्याणमध्ये दोन चिमुरड्यांवरील लैंगिक अत्याचार
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील वालधुनी परिसरात अवघ्या नऊ आणि चार वर्षांच्या चिमुरड्यांवर लैंगिक अत्याचाराच्या वेगवेगळ्या दोन घटना उघडकीस आल्या आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत महात्मा फुले चौक पोलिसांनी रईस ऊर्फ गुड्डू शेख आणि रामजीवन यादव या दोघांना अटक केली आहे. सलग घडलेल्या या घटनांमुळे परिसरातील लहान मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, संताप व्यक्त होत आहे.
पहिली घटना १५ ऑक्टोबरला आठ वर्षे आठ महिन्यांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप रईस उर्फ गुड्डू शेख याच्यावर आहे. घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी त्याला पकडून चोप देत पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दुसऱ्या घटनेत तीन वर्षे सात महिन्यांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप रामजीवन यादव याच्यावर आहे. याप्रकरणीही महात्मा फुले चौक पोलिसांनी त्याला अटक केली. दोन्ही प्रकरणांचा पुढील तपास सुरू आहे. लहान मुलींवर वाढणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी गुरुवारी (ता. १५) ऑक्टोबरला स्थानिक आमदार सुलभा गायकवाड यांनी महात्मा फुले पोलिस ठाण्यात पोलिस अधिकाऱ्यांशी भेट घेत तत्काळ कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर आरोपींचे अटकसत्र सुरू झाले.
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