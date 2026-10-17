पूर्णेकर हत्या प्रकरण
राजेंद्र शिंदेंची पावणेसात तास चौकशी
टल्ली-पपलूसोबत समोरासमोर विचारणा; सोमवारी पुन्हा बोलावले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्याप्रकरणी शिंदे सेनेच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांची शनिवारी तिसऱ्यांदा चौकशी करण्यात आली. खंडणीविरोधी पथकाच्या कार्यालयात सुमारे पावणेसात तास चाललेल्या चौकशीत अटकेतील आरोपी संतोष कनोजिया ऊर्फ टल्ली आणि अमित सिंग ऊर्फ पपलू यांच्यासोबत त्यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली असून, सोमवारी पुन्हा हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राजेंद्र शिंदे शनिवारी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास खंडणीविरोधी पथकाच्या कार्यालयात दाखल झाले. सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास चौकशी संपल्यानंतर ते बाहेर पडले. यापूर्वी झालेल्या दोन चौकशी सत्रांमध्ये त्यांची प्रत्येकी सुमारे आठ तास चौकशी करण्यात आली होती. त्या तुलनेत शनिवारी चौकशी लवकर संपली. चौकशीनंतर राजेंद्र शिंदे यांनी तपासात सहकार्य करीत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणात त्यांच्यावरील आरोपांबाबत पोलिसांनी अद्याप कोणताही अधिकृत निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही. सोमवारी होणाऱ्या चौकशीत तपासाला कोणती दिशा मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
....
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.