स्टेप लाइन : २५२ टन साठ्याच्या विल्हेवाटीवरून कारवाई; कार्यक्षेत्राबाहेरील छाप्यांचीही चौकशी

मालेगावच्या सुपारी प्रकरणात पाच अधिकारी निलंबित
साठा विल्हेवाटीवरून कारवाई; कार्यक्षेत्राबाहेरील छाप्यांचीही चौकशी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मालेगावातील सुमारे १० कोटी रुपये किमतीच्या सुपारीच्या साठ्याच्या विल्हेवाटीवरून अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. जप्त केलेली २५२.३८ मेट्रिक टन सुपारी नष्ट केल्याची नोंद करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्ष विल्हेवाटीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन छापे टाकणे आणि कारवाईमागे वैयक्तिक हितसंबंध असल्याच्या आरोपांचीही चौकशी सुरू आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये नाशिकचे सहआयुक्त अविनाश दाभाडे, अमित रासकर आणि गोपाळ कासार, मुंबईचे सहआयुक्त योगेश देशमुख तसेच धुळे येथील सहाय्यक आयुक्त सुवर्णा महाजन यांचा समावेश आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या निलंबनाच्या कारवाईला दुजोरा दिला.
एफडीएच्या गुप्तवार्ता विभागाने मालेगाव येथे कारवाई करून ११ ट्रकमधून ३,६०५ पोती सुपारी जप्त केली होती. अन्न विश्लेषणाच्या अहवालात हा साठा खाण्यास अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर न्यायालयाने ४ मार्च २०२५ मध्ये सुपारी नष्ट करण्याचे आदेश दिले, मात्र नोंदींमध्ये साठा नष्ट केल्याचे नमूद असताना प्रत्यक्ष विल्हेवाटीबाबत संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे, नोंदी आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची पडताळणी सुरू आहे.
वैयक्तिक हितसंबंधांचा आरोप
एफडीएच्या काही अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकारक्षेत्र ओलांडून इतर ठिकाणी छापे टाकल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. तसेच काही कारवायांमागे वैयक्तिक हितसंबंध असल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणात आणखी २० हून अधिक अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात येण्याची शक्यता आहे. चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधितांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
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