पूर्णेकर हत्या प्रकरण
दोघांना सोमवारी न्यायालयात हजर करणार
राजेंद्र शिंदे यांचीही चौकशी होणार; शस्त्रांचा शोध अद्याप सुरूच
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात प्रयागराज येथून अटक केलेल्या संतोष कनोजिया ऊर्फ टल्ली आणि अमितसिंग ऊर्फ पपलू या दोघांना सोमवारी (ता. १९) न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाच्या अनुषंगाने संशयित राजेंद्र शिंदे यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
पूर्णेकर हत्या प्रकरणात ठाणे शहर पोलिसांनी आतापर्यंत पाच जणांना अटक केली आहे. सुभाष ऊर्फ पप्प्या शिंदे, नितेश ऊर्फ भावड्या पवार आणि निखिल यादव यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे, तर संतोष कनोजिया आणि अमितसिंग यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपत असल्याने त्यांना सोमवारी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. हत्येसाठी आरोपींनी दोन पिस्तुले आणि तीन चॉपर वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी एक पिस्तूल नितेश पवार ऊर्फ भावड्या याच्याकडून जप्त करण्यात आला आहे. दुसरा पिस्तूल आणि तीन चॉपर अद्याप हस्तगत झालेले नाहीत. या शस्त्रांचा शोध घेण्यासाठी आणि तपासातील पुढील माहिती मिळवण्यासाठी दोन्ही आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे.
राजेंद्र शिंदे यांची आज चौकशी
या प्रकरणाच्या अनुषंगाने संशयित राजेंद्र शिंदे यांची यापूर्वी तीन वेळा चौकशी करण्यात आली आहे, मात्र चौकशी पूर्ण न झाल्याने त्यांना सोमवारी पुन्हा बोलावण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
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