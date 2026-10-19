वाडीपाड्यांतील दुर्गांना मानाचा मुजरा!

वज्रेश्वरी, ता. १९ (बातमीदार) : घराची जबाबदारी सांभाळतानाच सामाजिक कार्यात योगदान देणाऱ्या आणि अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या महिलांचा श्रमजीवी संघटनेतर्फे आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने सन्मान करण्यात आला. पुरुष कार्यकर्त्यांनी महिलांचे औक्षण करून त्यांच्या कार्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.
भिवंडी तालुक्यातील पालखणे येथे संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव यांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात आला. संघटनेच्या अध्यक्ष सीता घाटाळ यांनी कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन महिलांचा सन्मान केला, तर संस्थापक विवेक पंडित यांनी त्यांचे औक्षण केले. जाधव यांच्या पत्नी मीना जाधव, कार्याध्यक्ष बाळाराम भोईर यांच्या पत्नी मंदाकिनी भोईर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे यांच्या पत्नी शारदा सापटे आणि पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड यांच्या पत्नी बेबी रेंजड यांचा त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन गौरव करण्यात आला. महिलांच्या सामाजिक योगदानाची दखल घेऊन त्यांना स्वतंत्र ओळख मिळवून देणे आणि परस्पर आदराची भावना दृढ करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश होता. महिलांच्या संघर्षासह कुटुंब आणि समाजासाठीच्या त्यांच्या निःस्वार्थ योगदानाचा गौरव केल्याने या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे. या वेळी पालघर जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पऱ्हाड आणि श्रमजीवी कामगार संघटनेचे चिटणीस प्रदीप वाढाण उपस्थित होते.
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