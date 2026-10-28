मिसेस उपमुख्यमंत्री शिंदे तुम्ही तरी न्याय द्या
दिवंगत प्रदीप पूर्णेकर यांच्या पत्नीचे गाऱ्हाणे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : खूप वर्षांपूर्वी तुम्ही तुमची दोन मुले गमावलीत. मी माझा पती गमागावला आहे. माझे दुःख, वेदना तुम्ही समजू शकता. त्यामुळे तुम्ही तरी न्याय द्या, अशी आर्त हाक देत दिवंगत प्रदीप पूर्णेकर यांच्या पत्नी विजेता यांनी मिसेस उपमुख्यमंत्री लता शिंदे यांना गाऱ्हाणे घातले आहे. प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची निर्घृण हत्या होऊन महिना उलटत आला आहे. या हत्याचे प्रमुख सूत्रदार असलेले संशयित माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्या विरोधातील सर्व पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही त्यांना अटक होत नसून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आरोपींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप पूर्णेकर कुटुंबीय करत आहेत. न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या मुलगा राम याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यातून मंगळवारी आंदोलन झाले. त्यानंतर शिंदे गटाने पत्रकार परिषद घेतली. या पार्शवभूमीवर विजेता पूर्णेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर आता विश्वास राहिला नसल्याचे सांगत त्यांनी थेट लता शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घरापर्यंत पोहचले असून सर्व बाजूने दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
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