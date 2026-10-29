गिरवलेत गॅसचा काळाबाजार उघड
१३६ सिलिंडर जप्त; १० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) : घरगुती गॅस सिलिंडरमधील गॅस व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये भरून त्याची काळ्या बाजारात विक्री करण्याचा प्रकार पनवेल तालुक्यातील गिरवले येथे उघडकीस आला आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या राज्यस्तरीय दक्षता पथकाने छापा टाकून १३६ सिलिंडर, गॅस भरण्याची उपकरणे आणि वाहनासह सुमारे १० लाख दोन हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शासकीय परवानगीशिवाय गॅस सिलिंडरचा साठा करून विद्युत जोडणी असलेल्या उच्चदाब पंपाच्या सहाय्याने घरगुती सिलिंडरमधील गॅस व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये भरला जात असल्याची माहिती दक्षता पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार कारवाई करण्यात आली.
या छाप्यात भरलेले व रिकामे असे १३६ सिलिंडर, दोन इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, दोन साधे वजनकाटे, गॅस भरण्याचे उपकरण, विविध कंपन्यांचे सुमारे १५० स्टिकर्स आणि अशोक लेलँड कंपनीचा टेम्पो जप्त करण्यात आला.
सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
अनधिकृतरीत्या गॅस साठवणे आणि एका सिलिंडरमधून दुसऱ्यात भरणे यामुळे गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याप्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत मेटे यांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पनवेल शहर पोलिस करीत आहेत.
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