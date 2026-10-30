एपीएमसी फळ बाजारात देवगड हापूस आंब्याची पहिली पेटी दाखल!

नवी मुंबई ‘एपीएमसी’त देवगड हापूस दाखल
जुईनगर, ता. ३० (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) फळ बाजारात यंदाच्या हंगामातील देवगड हापूस आंब्याची पहिली पेटी गुरुवारी संकष्टी चतुर्थीच्या मुहूर्तावर दाखल झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील विजयदुर्ग-घरीवाडी आणि वाडा येथील बागायतदारांनी ही पेटी बाजारात पाठवली आहे. हंगामातील पहिल्याच हापूसचे व्यापाऱ्यांनी उत्साहात स्वागत केले. सहा डझन आंब्यांच्या या पेटीला १५ ते २५ हजार रुपये भाव मिळण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
अक्षय पुंडे तसेच जनार्दन अँड कंपनी या व्यापाऱ्यांकडे हापूसच्या पेट्या दाखल झाल्या आहेत. बागायतदार वीरेंद्र कांबळी, नीलेश बांधकर आणि विद्याधर बांधकर यांच्या बागेतील हे आंबे आहेत. परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने आंब्याचा मोहोर टिकून राहिला, असे बागायतदारांनी सांगितले. सध्या एपीएमसीच्या फळबाजारात केरळ आणि तमिळनाडू येथून आंब्याची आवक सुरू आहे. या आंब्यांची विक्री प्रतिकिलो सुमारे ६०० रुपये भावाने होत आहे. देवगड हापूसच्या आगमनामुळे यंदाच्या आंबा हंगामाची चाहूल लागली आहे.
दरम्यान, हापूसची पहिली पेटी बाजारात दाखल झाली असली, तरी मुख्य हंगाम सुरू होण्यासाठी अद्याप काही कालावधी आहे. दरवर्षी वाशी एपीएमसीच्या फळबाजारात फेब्रुवारीपासून हापूसची आवक सुरू होते. त्यानंतर मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत आंब्याचा हंगाम बहरतो.
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