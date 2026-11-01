कल्याणमध्ये ‘हिट अँड रन’चा थरार

कल्याण, ता. १ (बातमीदार) : शहरात ‘हिट अँड रन’च्या दोन भीषण घटना उघडकीस आल्या आहेत. भरधाव वेगाने आलेल्या वाहनांनी पादचाऱ्यांना धडक देऊन गंभीर जखमी केले आणि अपघातानंतर दोन्ही वाहनांचे चालक जखमींना वैद्यकीय मदत न करता घटनास्थळावरून पसार झाले. याप्रकरणी कल्याणमधील खडकपाडा पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पसार चालकांचा शोध सुरू आहे.
पहिल्या घटनेत बुधवारी (ता. २८) सकाळच्या सुमारास खडकपाडा परिसरातील रमेश बाळा चव्हाण (वय ७५) हे आपल्या नातीला शाळेच्या बसमध्ये सोडल्यानंतर झुलेलाल चौकातून घराकडे परतत होते. यादरम्यान पाठीमागून आलेल्या एका कारने त्यांना जोराची धडक दिली. या अपघातात चव्हाण यांच्या डाव्या हाताच्या कोपऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तेथे त्यांच्या हातावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. दुसऱ्या घटनेत दुर्गाडी गणेश घाट परिसरात शुक्रवारी (ता. ३०) रात्रीच्या सुमारास मुज्जमीत जफर खान (वय १८) हा मित्रांसोबत फिरत होता. गणेश घाटावरून ब्रिजकडे चालत जात असताना पाठीमागून आलेल्या भरधाव रिक्षाने त्याला जोरदार धडक दिली. रिक्षाचे चाक त्याच्या पायावरून गेल्याने त्याचा डावा पाय गंभीर जखमी झाला.
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