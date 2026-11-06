ठाणे शहरातून नऊ जण बेपत्ता

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : दिवाळीच्या काळात ठाणे शहरातून बेपत्ता होणाऱ्या व्यक्तींच्या घटनांची नोंद विविध पोलिस ठाण्यांत झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत चितळसर, कापूरबावडी, कासारवडवली, राबोडी आणि वर्तकनगर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून एकूण नऊ जण बेपत्ता झाले आहेत. यामध्ये पाच महिला व तरुणी आणि चार पुरुषांचा समावेश आहे.
ठाण्यातील चितळसर परिसरातून १९ वर्षीय तरुणी, तर कापूरबावडी हद्दीतून ५४ वर्षीय व्यक्ती बेपत्ता झाली आहे. दोघांच्याही कुटुंबीयांनी शोध घेऊनही त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही. कासारवडवली येथे वडिलांनी समज दिल्याच्या रागातून १९ वर्षीय तरुण घराबाहेर पडला. राबोडी परिसरात पहाटे भावासोबत झालेल्या वादानंतर २४ वर्षीय तरुणी बेपत्ता झाली. वागळे इस्टेटमधील किसननगर येथून २७ वर्षीय विवाहित महिला कामावर जाण्यासाठी घराबाहेर पडली; मात्र ती कामाच्या ठिकाणी पोहोचलीच नसल्याचे समोर आले.
वर्तकनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतूनही तीन व्यक्ती बेपत्ता झाल्या आहेत. यामध्ये २५ वर्षीय तरुण, ४२ वर्षीय आणि ५१ वर्षीय पुरुषांचा समावेश आहे. काही जण कौटुंबिक वादातून घराबाहेर पडल्याचे प्राथमिक माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. तर काही प्रकरणांत अपहरणाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. संबंधित पोलिस ठाण्यांकडून बेपत्ता व्यक्तींचा शोध सुरू आहे.
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