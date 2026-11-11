मालमत्तेच्या वादातून मुलाने बापासह भावावर झाडल्या गोळ्या; दोघेही गंभीर जखमी

मालमत्तेच्या वादातून मुलाचा
वडिलांसह भावावर गोळीबार
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) ः मालमत्तेच्या वादातून एका ३५ वर्षीय मुलाने स्वतःच्या वडिलांसह सख्ख्या भावावर गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १०) रात्री साडेदहाच्या सुमारास टिटवाळ्याजवळील गुरवलीपाडा परिसरात घडली. या घटनेत बाळाराम शेलार (५५) आणि त्यांचा मोठा मुलगा भरत शेलार (३७) हे दोघेही जखमी झाले. त्यांच्यावर ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाळाराम शेलार यांची प्रकृती स्थिर आहे. मात्र, त्यांचा मोठा मुलगा भरत याच्या पोटात गोळी अडकल्याने त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. आरोपी कल्पेश शेलार (३५) याने वडील आणि भावावर प्रत्येकी एक गोळी झाडली होती. गोळीबार करून पसार झालेला कल्पेश आणि त्याची पत्नी रसिका (३२) या दोघांना टिटवाळा पोलिसांनी बुधवारी पहाटे नेवाळी परिसरातून अटक केली. कल्पेश हा पत्नी आणि दोन मुलांसह वडिलांपासून वेगळा राहत होता. वडिलांनी मोठा मुलगा भरत याला मालमत्तेतील अधिक हिस्सा दिल्याचा त्याला राग होता. काही दिवसांपूर्वी वडिलांनी कुटुंबाची एक मालमत्ता विकली होती. या व्यवहारातून आपल्याला ७० लाख रुपये मिळायला हवेत, अशी कल्पेशची मागणी होती.
मंगळवारी रात्री कल्पेश पत्नी रसिकासह वडिलांच्या घरी गेला. सामाईक मालमत्तेची विक्री झाल्यानंतर त्यातील आपल्या हिश्श्याची रक्कम का घेतली नाही, असा जाब त्याने वडिलांना विचारला. यावरून त्यांच्यात वाद झाला. कल्पेशने वडिलांना शिवीगाळ करून मारहाण आणि दमदाटी केली. तसेच घराबाहेर उभ्या असलेल्या स्थानिक रहिवासी दीपक वाघे यांच्या चारचाकी वाहनाची तोडफोड केली. त्यानंतर त्याने जवळील बंदुकीतून वडील बाळाराम आणि भाऊ भरत यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. या घटनेनंतर कल्पेश पत्नी रसिकासह चारचाकीतून पसार झाला. पोलिसांनी शोधमोहीम राबवून दोघांनाही नेवाळी येथून अटक केली.
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